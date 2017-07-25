Кириленко: состав сборной России на Евробаскет-2017 на бумаге выглядит внушительно

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Первый сбор национальной команды продлится до 3 августа. С 4 по 6 августа сборная России выступит на Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге.

«Наконец-то наша мужская национальная сборная приступила к тренировкам, уже сейчас ребята выглядят довольно хорошо, — сказал Кириленко. — Все мы ее очень ждем и желаем хорошо подготовиться к Евробаскету. А 29 июля у всех желающих будет возможность увидеть команду на “Экспо- Баскете”. Приходите, вы об этом не пожалеете».

По словам Кириленко, его ожидания от выступления сборной России на чемпионате Европы «самые оптимистичные»: «Но это не значит, что нужно сейчас прыгать выше головы и делать громкие заявления. Тем не менее, нельзя отрицать, что на бумаге наш состав выглядит прилично, внушительно и достойно. Поэтому хочется пожелать ребятам плодотворной подготовки, чтобы к старту чемпионата Европы они подошли в хорошей форме».

«Они опытные игроки и способны показать очень качественную игру. Со стороны федерации мы сделаем все возможное, чтобы у них не было никаких внебаскетбольных забот», — добавил президент РФБ.