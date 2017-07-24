Мужская сборная России по баскетболу приступила к подготовке к чемпионату Европы-2017

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Сбор национальной команды проходит в Новогорске и завершится 3 августа. Сообщается, что основной акцент во время сбора в Новогорске будет сделан на физическую подготовку.

«По одной тренировке сложно судить о физическом состоянии игроков — это будет более понятно завтра и послезавтра. Но работают все с большим энтузиазмом, что не может не радовать. Сейчас, видимо, ребятам потребуется какое-то время, чтобы вспомнить нашу прошлогоднюю систему. А в Санкт-Петербурге в конце следующей недели посмотрим, что мы наработали на стартовом этапе подготовки», — сказал главный тренер российской команды Сергей Базаревич.