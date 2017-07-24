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24 июля 2017, 18:34 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Мужская сборная России по баскетболу приступила к подготовке к чемпионату Европы-2017

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Баскетболисты сборной России в понедельник провели первую тренировку в рамках подготовки к чемпионату Европы 2017 года, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Баскетболисты сборной России в понедельник провели первую тренировку в рамках подготовки к чемпионату Европы 2017 года сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (<span class=error>РФБ</span>). Увеличить
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Сбор национальной команды проходит в Новогорске и завершится 3 августа. Сообщается, что основной акцент во время сбора в Новогорске будет сделан на физическую подготовку.

«По одной тренировке сложно судить о физическом состоянии игроков — это будет более понятно завтра и послезавтра. Но работают все с большим энтузиазмом, что не может не радовать. Сейчас, видимо, ребятам потребуется какое-то время, чтобы вспомнить нашу прошлогоднюю систему. А в Санкт-Петербурге в конце следующей недели посмотрим, что мы наработали на стартовом этапе подготовки», — сказал главный тренер российской команды Сергей Базаревич.

С 4 по 6 августа команда Базаревича выступит на Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге, а 1 сентября в Стамбуле проведет свой первый матч на Евробаскете-2017 против сборной Турции. Также соперниками российской команды по группе D являются сборные Сербии, Великобритании, Бельгии и Латвии. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из четырех групп.
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