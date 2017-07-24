Мужская сборная России по баскетболу приступила к подготовке к чемпионату Европы-2017
МОСКВА, 24 июл —
Р-Спорт. Баскетболисты сборной России в понедельник провели первую тренировку в рамках подготовки к чемпионату Европы 2017 года, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
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Сбор национальной команды проходит в Новогорске и завершится 3 августа. Сообщается, что основной акцент во время сбора в Новогорске будет сделан на физическую подготовку.
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