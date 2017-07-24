Белорусские баскетболисты заняли 15-е место в дивизионе В молодежного чемпионата Европы

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В заключительном поединке белорусские баскетболисты разгромили сверстников из Словакии со счетом 92:61 (15:22, 21:12, 33:8, 23:19). После проигрыша первой четверти подопечные Георгия Кондрусевича собрались и не оставили соперникам ни малейшего шанса на успех. Правда, это всего лишь вторая виктория белорусской «молодежки», первую они одержали на старте турнира, обыграв команду Армении — 67:56. Затем были поражения от баскетболистов Польши (45:76), Бельгии (71:80), Финляндии (68:113), Нидерландов (62:83) и Македонии (58:62).

В финальном поединке сборная Румынии обыграла команду Хорватии со счетом 80:67, в матче за 3-е место баскетболисты Великобритании взяли верх над россиянами — 81:65. Все призеры получили пропуска в элитный дивизион молодежного первенства Старого Света. В следующем году они сменят неудачников нынешнего сезона — команды Словении, Чехии и Латвии. Чемпионами молодежного чемпионата Европы стали баскетболисты Греции, обыгравшие в решающем матче израильтян — 65:56. Бронзу завоевали французы, победившие испанцев 72:58 в игре за 3-е место.