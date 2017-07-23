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23 июля 2017, 23:29 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Сборная Греции по баскетболу стала победителем ЧЕ для игроков не старше 20 лет

МОСКВА, 23 июл — Р-Спорт. Баскетболисты сборной Греции (игроки не старше 20 лет) обыграли сверстников из Израиля в финале домашнего чемпионата Европы и завоевали золотые медали.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Ираклионе, завершилась со счетом 65:56 (9:16, 17:7, 22:18, 17:15) в пользу греков.

В матче за бронзу сборная Франции победила команду Испании — 72:58 (20:15, 19:10, 17:22, 16:11).

Сборная России не принимала участия в финальном турнире Евро-2017.
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