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22 июля 2017, 10:37 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | БЕЛТА

Белорусские баскетболисты проиграли голландцам на молодежном чемпионате Европы во втором дивизионе

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) потерпели поражение в первом матче утешительного турнира чемпионата Европы (дивизион 2) в румынской Ораде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Накануне белорусы сумели выиграть первую четверть у сверстников из Нидерландов, две последующие провели из рук вон плохо и в итоге уступили с разницей в 21 балл — 62:83 (18:17, 7:18, 13:29, 24:19).

Сегодня белорусская «молодежка» в мини-турнире за 13−16-е места встретится с баскетболистами Македонии.

Также состоятся полуфинальные поединки: Великобритания — Хорватия, Румыния — Россия. Победители этих матчей 23 июля поспорят за первое место, проигравшие определят обладателя 3-й итоговой позиции. Путевки в элитный дивизион молодежного континентального первенства получат 3 призера.

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ЧЕ-2017. Дивизион «Б». Молодежная сборная Беларуси (U-20) проиграла команде Бельгии

ЧЕ-2017. Дивизион «Б». Молодежная сборная Беларуси (U-20) проиграла команде Бельгии

Мужская молодежная сборная Беларуси (U-20) проиграла команде Бельгии в третьем матче чемпионата Европы в дивизионе «Б» — 71:80. У белорусов Максим Лютыч набрал 20 очков и сделал 6 подборов, Владислав Микульский отметился 14 баллами, 8 подборами, 4 перехватами и 3 ассистами.
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