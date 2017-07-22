Белорусские баскетболисты проиграли голландцам на молодежном чемпионате Европы во втором дивизионе

Накануне белорусы сумели выиграть первую четверть у сверстников из Нидерландов, две последующие провели из рук вон плохо и в итоге уступили с разницей в 21 балл — 62:83 (18:17, 7:18, 13:29, 24:19).

Сегодня белорусская «молодежка» в мини-турнире за 13−16-е места встретится с баскетболистами Македонии.

Также состоятся полуфинальные поединки: Великобритания — Хорватия, Румыния — Россия. Победители этих матчей 23 июля поспорят за первое место, проигравшие определят обладателя 3-й итоговой позиции. Путевки в элитный дивизион молодежного континентального первенства получат 3 призера.