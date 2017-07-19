Баскетболисты сборной РФ вышли в ¼ финала юношеского ЧЕ с первого места в группе

Российские баскетболисты в среду в последнем матче группового раунда одержали победу над командой Словакии со счетом 86:68.

Ранее россияне обыграли сборные Азербайджана (85:56) и Нидерландов (67:48) и уступили великобританцам (57:64).

В матче за выход в полуфинал турнира сборная России в пятницу сыграет со второй командой группы А. В «элитный» дивизион по итогам румынского ЧЕ-2017 выйдут первые три лучшие команды.