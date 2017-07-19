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19 июля 2017, 17:50 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Баскетболисты сборной РФ вышли в ¼ финала юношеского ЧЕ с первого места в группе

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Сборная России по баскетболу пробилась в четвертьфинал с первого места в группе В на чемпионате Европы дивизиона В среди игроков до 20 лет, который проходит в Румынии.

Российские баскетболисты в среду в последнем матче группового раунда одержали победу над командой Словакии со счетом 86:68.

Ранее россияне обыграли сборные Азербайджана (85:56) и Нидерландов (67:48) и уступили великобританцам (57:64).

В матче за выход в полуфинал турнира сборная России в пятницу сыграет со второй командой группы А. В «элитный» дивизион по итогам румынского ЧЕ-2017 выйдут первые три лучшие команды.
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