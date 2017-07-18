ЧЕ-2017. Дивизион «Б». Молодежная сборная Беларуси (U-20) проиграла команде Бельгии
Мужская молодежная сборная Беларуси (U-20) проиграла команде Бельгии в третьем матче чемпионата Европы в дивизионе «Б» — 71:80. У белорусов Максим Лютыч набрал 20 очков и сделал 6 подборов, Владислав Микульский отметился 14 баллами, 8 подборами, 4 перехватами и 3 ассистами.
Следующий соперник наших соотечественников — сборная Финляндии. Матч состоится 19 июля и начнется в 20:45 по белорусскому времени.
Беларусь (U-20) — Бельгия (U-20) — 71:80 (17:23, 15:19, 21:23, 18:15)
Группа «А»: Польша — 6 очков (3 игры), Бельгия — 5 (3), Финляндия — 4 (3), Беларусь — 4 (3), Армения — 2 (2).
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