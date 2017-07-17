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17 июля 2017, 17:39 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Игроки сборной Турции U20 отнесли на руках травмированного исландца

Игроки сборной Турции U20 на руках отнесли соперника из сборной Исландии Кари Йонссона, после того как он получил травму во время матча команд 16 июля.

Встреча соперников по группе B завершилась победой турецкой команды со счётом 82:66.

В этой встрече Йонссон успел отыграть немногим более трёх минут и не отметился никакими результативными действиями, кроме одного неточного броска с игры и промаха со штрафного.

После двух туров группового этапа у Исландии два поражения.
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