Белорусские баскетболистки не вышли в элитный дивизион молодежного чемпионата Европы

В игре за 3-е место, дающее право на повышение в классе, команда Ольги Подобед проиграла сверстницам из Хорватии со счетом 51:60 (10:18, 15:13, 16:15, 10:14). На турнире, проходившем в израильском Эйлате, белоруски на первом этапе в предварительной группе В победили команды Румынии (70:68), Хорватии (79:72), Ирландии (68:42), Великобритании (70:58) и уступили израильтянкам (68:72). В полуфинале было поражение от словацких баскетболисток (53:60).

Вместе с командой Хорватии в дивизион А вышли молодежные сборные Германии и Словакии. В матче за 1-е место немки одолели словацкую дружину — 60:54. Тройка призеров сменит в элитном дивизионе баскетболисток Литвы, Турции и Боснии и Герцеговины. Чемпионом континента в этой возрастной категории стала молодежная сборная Испании, победившая в матче за золото команду Словении, бронзовые медали завоевали россиянки.