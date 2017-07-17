Баскетболистки сборной Испании стали победительницами молодежного чемпионата Европы
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Женская сборная Испании по баскетболу победила команду Словении в финале молодежного (игроки не старше 20 лет) чемпионата Европы, который проходил в Португалии.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 73:63 (20:15, 17:21, 17:11, 19:16) в пользу испанок. В составе победительниц 19 очков набрала Анхела Сальвадорес.
Женская сборная Испании в шестой раз за последние 7 лет стала победительницей молодежного чемпионата Европы.
Бронзовые награды турнира ранее завоевала команда России.
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