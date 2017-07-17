Баскетболистки сборной Испании стали победительницами молодежного чемпионата Европы

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 73:63 (20:15, 17:21, 17:11, 19:16) в пользу испанок. В составе победительниц 19 очков набрала Анхела Сальвадорес.

Женская сборная Испании в шестой раз за последние 7 лет стала победительницей молодежного чемпионата Европы.

Бронзовые награды турнира ранее завоевала команда России.