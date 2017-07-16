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16 июля 2017, 21:46 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Баскетболистки сборной России заняли третье место на молодежном чемпионате Европы

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Женская сборная России по баскетболу победила команду Франции в матче за третье место на молодежном (игроки до 20 лет) чемпионате Европы в Португалии.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 80:59 (11:18, 26:16, 27:11, 16:14) в пользу россиянок. В составе сборной России 18 очков набрала Юлия Козик.

В финале турнира позднее в воскресенье сыграют сборные Испании и Словении.
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