Баскетболистки сборной России заняли третье место на молодежном чемпионате Европы

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 80:59 (11:18, 26:16, 27:11, 16:14) в пользу россиянок. В составе сборной России 18 очков набрала Юлия Козик.

В финале турнира позднее в воскресенье сыграют сборные Испании и Словении.