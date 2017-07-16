Баскетболистки сборной России заняли третье место на молодежном чемпионате Европы
МОСКВА, 16 июл —
Р-Спорт. Женская сборная России по баскетболу победила команду Франции в матче за третье место на молодежном (игроки до 20 лет) чемпионате Европы в Португалии.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 80:59 (11:18, 26:16, 27:11, 16:14) в пользу россиянок. В составе сборной России 18 очков набрала Юлия Козик.
В финале турнира позднее в воскресенье сыграют сборные Испании и Словении.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter