Мужская молодежная сборная Беларуси (U-20) потерпела крупное поражение в матче со сверстниками из Польши в рамках ЧЕ

Польша (U-20) — Беларусь (U-20) — 76:45 (29:13, 18:11, 18:8, 11:13)



В первой игре первенства наши 15 июля одолели армян со счетом 67:56.



На групповом этапе турнира двадцать один участник поделены на четыре группы (одна группа состоит из шести команд, три остальные — из пяти). Сборные, занявшие в своих пулах первое и второе места, выйдут в четвертьфинал чемпионата, третьи и четвертые команды будут играть за места с 9-го по 16-е. Аутсайдерам группового этапа предстоит распределить между собой позиции с 17-й по 21-ю. По итогам турнира три лучшие сборные завоюют право выступать в элитном дивизионе.



Белорусская «молодежка» попала в группу «А», где еще встретится с командами Финляндии и Бельгии.

18.07. Беларусь — Бельгия (14.00).

19.07. Финляндия — Беларусь (20.45).



В Румынию сборная отправилась в следующем составе: защитники — Андрей Рогозенко, Максим Коратцов, Андрей Стабровский, Валентин Назаров; нападающие — Тимофей Поролев, Антон Зарецкий, Глеб Погребицкий, Владислав Микульский, Егор Дудов, Денис Викентьев; центровые — Максим Лютыч, Денис Сивацкий.

Главный тренер — Георгий Кондрусевич. Тренер — Александр Борисов.