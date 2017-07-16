Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30400868/
16 июля 2017, 13:23 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Прессбол

Мужская молодежная сборная Беларуси (U-20) потерпела крупное поражение в матче со сверстниками из Польши в рамках ЧЕ

В воскресенье, 16 июля, мужская молодежная сборная Беларуси (U-20) потерпела крупное поражение в матче со сверстниками из Польши в рамках чемпионата Европы (дивизион «B»). Турнир проходит в румынском городе Орадя.

Польша (U-20) — Беларусь (U-20) — 76:45 (29:13, 18:11, 18:8, 11:13)

В первой игре первенства наши 15 июля одолели армян со счетом 67:56.

На групповом этапе турнира двадцать один участник поделены на четыре группы (одна группа состоит из шести команд, три остальные — из пяти). Сборные, занявшие в своих пулах первое и второе места, выйдут в четвертьфинал чемпионата, третьи и четвертые команды будут играть за места с 9-го по 16-е. Аутсайдерам группового этапа предстоит распределить между собой позиции с 17-й по 21-ю. По итогам турнира три лучшие сборные завоюют право выступать в элитном дивизионе.

Белорусская «молодежка» попала в группу «А», где еще встретится с командами Финляндии и Бельгии.
18.07. Беларусь — Бельгия (14.00).
19.07. Финляндия — Беларусь (20.45).

В Румынию сборная отправилась в следующем составе: защитники — Андрей Рогозенко, Максим Коратцов, Андрей Стабровский, Валентин Назаров; нападающие — Тимофей Поролев, Антон Зарецкий, Глеб Погребицкий, Владислав Микульский, Егор Дудов, Денис Викентьев; центровые — Максим Лютыч, Денис Сивацкий.
Главный тренер — Георгий Кондрусевич. Тренер — Александр Борисов.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Баскетболистки молодежной сборной Беларуси разгромили команду Ирландии на чемпионате Европы

Баскетболистки молодежной сборной Беларуси разгромили команду Ирландии на чемпионате Европы

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки молодежной сборной Беларуси (U-20) победили в третьем матче чемпионата Европы (дивизион 2) в израильском Эйлате, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 5 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ