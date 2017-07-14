Россия победила Азербайджан на молодежном чемпионате Европы
Мужская сборная России в первом матче молодежного первенства Европы (игроки не старше 20 лет) одержала уверенную победу над командой Азербайджана со счетом 85:56.
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У Ильи Карпенкова 24 очка и 12 подборов. Завтра во 2-м туре группового турнира сборная России в 20.45 по московскому времени сыграет с Великобританией.
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