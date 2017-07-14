Баскетболистки РФ обыграли бельгиек и вышли в полуфинал ЧЕ для игроков до 20 лет

Встреча, прошедшая в четверг в Матозиньюше, закончилась со счетом 56:49 (23:9, 10:14, 13:13, 10:13) в пользу россиянок. Самым результативным игроком в составе победительниц стала Елизавета Шабанова, набравшая 13 очков.

Соперницами россиянок по полуфиналу станут баскетболистки из Испании. За вторую путевку в финал поборются сборные Франции и Словении. Оба матча пройдут в субботу.