Баскетболистки РФ обыграли бельгиек и вышли в полуфинал ЧЕ для игроков до 20 лет
МОСКВА, 14 июл —
Р-Спорт. Баскетболистки молодежной сборной России одержали победу над сверстницами из Бельгии в четвертьфинале чемпионата Европы среди игроков до 20 лет, который проходит в Португалии.
Встреча, прошедшая в четверг в Матозиньюше, закончилась со счетом 56:49 (23:9, 10:14, 13:13, 10:13) в пользу россиянок. Самым результативным игроком в составе победительниц стала Елизавета Шабанова, набравшая 13 очков.
Соперницами россиянок по полуфиналу станут баскетболистки из Испании. За вторую путевку в финал поборются сборные Франции и Словении. Оба матча пройдут в субботу.
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