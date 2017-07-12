Российские баскетболистки разгромили босниек в 1/8 финала ЧЕ среди игроков до 20 лет

Встреча завершилась со счетом 91:65 (24:13, 22:19, 19:14, 26:19) в пользу россиянок. Самой результативной в составе победительниц стала Елизавета Шабанова, набравшая 21 очко и сделавшая 13 подборов.

Соперницы россиянок по четвертьфиналу определятся в матче между сборными Португалии и Бельгии, который пройдет позже в среду.