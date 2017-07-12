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12 июля 2017, 23:04 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Российские баскетболистки разгромили босниек в 1/8 финала ЧЕ среди игроков до 20 лет

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт. Баскетболистки сборной России одержали крупную победу над сверстницами из Боснии и Герцеговины в матче 1/8 финала чемпионата Европы среди игроков до 20 лет, который проходит в Португалии.

Встреча завершилась со счетом 91:65 (24:13, 22:19, 19:14, 26:19) в пользу россиянок. Самой результативной в составе победительниц стала Елизавета Шабанова, набравшая 21 очко и сделавшая 13 подборов.

Соперницы россиянок по четвертьфиналу определятся в матче между сборными Португалии и Бельгии, который пройдет позже в среду.
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