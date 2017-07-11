Мозгов в преддверии сбора национальной команды будет заниматься с личным тренером

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Основной сбор команды России по баскетболу начнется 23 июля.

«Еще до того, как начнутся сборы национальной команды, я буду заниматься по индивидуальной программе, — сказал Мозгов. — Буду в Химках заниматься с тренером, готовиться к сборной».

«Хотелось бы выйти на пик формы ближе к чемпионату Европы, но там — как получится. Бывает по-разному», — признался Мозгов.