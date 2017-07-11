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11 июля 2017, 15:15 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Мозгов в преддверии сбора национальной команды будет заниматься с личным тренером

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» Тимофей Мозгов будет заниматься с личным тренером по индивидуальной программе до начала тренировочного сбора сборной России. Об этом он рассказал ТАСС.

Баскетболист хочет выйти на пик формы ближе к чемпионату Европы. Увеличить
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Основной сбор команды России по баскетболу начнется 23 июля.

«Еще до того, как начнутся сборы национальной команды, я буду заниматься по индивидуальной программе, — сказал Мозгов. — Буду в Химках заниматься с тренером, готовиться к сборной».

«Хотелось бы выйти на пик формы ближе к чемпионату Европы, но там — как получится. Бывает по-разному», — признался Мозгов.

Чемпионат Европы пройдет в 31 августа — 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия), Тель-Авиве (Израиль), Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.
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