Мозгов в преддверии сбора национальной команды будет заниматься с личным тренером
МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин» Тимофей Мозгов будет заниматься с личным тренером по индивидуальной программе до начала тренировочного сбора сборной России. Об этом он рассказал ТАСС.
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Основной сбор команды России по баскетболу начнется 23 июля.
«Еще до того, как начнутся сборы национальной команды, я буду заниматься по индивидуальной программе, — сказал Мозгов. — Буду в Химках заниматься с тренером, готовиться к сборной».
«Хотелось бы выйти на пик формы ближе к чемпионату Европы, но там — как получится. Бывает по-разному», — признался Мозгов.
Чемпионат Европы пройдет в 31 августа — 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки (Финляндия),
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