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10 июля 2017, 22:56 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Российские баскетболистки с первого места вышли в плей-офф ЧЕ среди игроков до 20 лет

Баскетболистки молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) обыграли сверстниц из Нидерландов в своем заключительном матче на групповом этапе первенства Европы, которое проходит в Португалии.

Баскетболистки молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) обыграли сверстниц из Нидерландов в своем заключительном матче на групповом этапе первенства Европы которое проходит в Португалии. Увеличить
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Игра группы D, состоявшаяся в понедельник в городе Матозиньюш, закончилась со счетом 86:81 (18:23, 23:27, 21:14, 24:17) в пользу россиянок. В составе победительниц самой результативной стала Ольга Фролкина, набравшая 20 очков.

Сборная России, одержавшая три победы в трех матчах, с первого места в квартете вышла в 1/8 финала, где 12 июля сыграет с четвертой командой из группы C.
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