Российские баскетболистки с первого места вышли в плей-офф ЧЕ среди игроков до 20 лет

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Игра группы D, состоявшаяся в понедельник в городе Матозиньюш, закончилась со счетом 86:81 (18:23, 23:27, 21:14, 24:17) в пользу россиянок. В составе победительниц самой результативной стала Ольга Фролкина, набравшая 20 очков.

Сборная России, одержавшая три победы в трех матчах, с первого места в квартете вышла в 1/8 финала, где 12 июля сыграет с четвертой командой из группы C.