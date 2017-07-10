Корстин: Победа на ЧЕ по баскетболу 3×3 компенсирует разочарование от Евробаскета

Россиянки в воскресенье в финале чемпионата Европы нанесли поражение сборной Испании со счетом 22:14 и во второй раз в истории завоевали золотые медали турнира. Ранее в июне женская сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал Евробаскета.

«Поздравляю наших девчонок с очередным успехом. Эта такая же команда, которая выиграла чемпионат мира и в этом же составе отправилась на Кубок Европы. Это не может не радовать, тем более учитывая, что у нас был провал на женском Евробаскете. Это компенсирует разочарование от провала на Евробаскете. Это доказывает, что девчонки набирают обороты в этом виде, и сейчас уже рейтинг нашей сборной — второй», — сказала Корстин по телефону.

Исполком МОК в июне принял решение о включении баскетбола 3×3 в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. «Это очень хороший задел перед Олимпиадой 2020 года. У нас есть потенциал и определенные результаты, и успех для того, чтобы претендовать на самые высокие места в соревновании 3×3 на Олимпиаде. Я считаю, что это очень здорово и правильное решение, что этот вид включили в олимпийскую программу. У нашей сборной появился шанс заработать дополнительную медаль», — добавила она.