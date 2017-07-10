Россиянка Анастасия Логунова стала самым ценным игроком ЧЕ по баскетболу 3×3
МОСКВА, 10 июл —
Р-Спорт. Россиянка Анастасия Логунова признана самым ценным игроком чемпионата Европы по баскетболу 3×3, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).
Россиянки в воскресенье в финале чемпионата Европы нанесли поражение сборной Испании со счетом 22:14 и во второй раз в истории завоевали золотые медали турнира. Логунова набрала в решающей встрече девять очков и стала вторым бомбардиром турнира с 32 очками.
Исполком МОК в июне принял решение о включении баскетбола 3×3 в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter