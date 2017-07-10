Россиянка Анастасия Логунова стала самым ценным игроком ЧЕ по баскетболу 3×3

Россиянки в воскресенье в финале чемпионата Европы нанесли поражение сборной Испании со счетом 22:14 и во второй раз в истории завоевали золотые медали турнира. Логунова набрала в решающей встрече девять очков и стала вторым бомбардиром турнира с 32 очками.

Исполком МОК в июне принял решение о включении баскетбола 3×3 в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.