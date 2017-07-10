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10 июля 2017, 7:57 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Российские баскетболистки разгромили турчанок в матче чемпионата Европы среди девушек

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт. Баскетболистки сборной России одержали крупную победу над командой Турции в матче группового этапа чемпионата Европы среди девушек до 20 лет, который проходит в Португалии.

Встреча группы D, прошедшая в воскресенье в Матозиньюше, закончилась победой россиянок со счетом 81:51 (18:10, 17:7, 25:17, 21:17). Самыми результативными в составе победительниц стали Нина Глонти и Елизавета Шабанова, набравшие по 11 очков.

Россиянки, одержавшие две победы в двух играх, заключительный матч на групповом этапе проведут в понедельник с командой Нидерландов.
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