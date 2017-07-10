Кириленко: Женская сборная России по баскетболу 3×3 будет бороться за высокие места на ОИ

В воскресенье женская сборная России выиграла чемпионат Европы по баскетболу 3×3. В финальном матче россиянки оказались сильнее команды Испании со счетом 22:14. Ранее женская сборная России стала победителем Кубка мира.

«Двойная победа нашей женской сборной — огромный успех, девушки просто молодцы, — сказал Кириленко. — У нас действительно появилась отличная команда, которая имеет все шансы попасть на Олимпийские игры в Токио и бороться там за самые высокие места. Пока же впереди будут новые чемпионаты мира и Европы. И на них необходимо доказать, что эти два триумфа не были случайными. Не сомневаюсь, что нашим девушкам это по силам».

В июне Международный олимпийский комитет включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате «три на три».