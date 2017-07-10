Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30332515/
10 июля 2017, 0:29 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Кириленко: Женская сборная России по баскетболу 3×3 будет бороться за высокие места на ОИ

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу 3×3, победившая на чемпионате Европы, способна побороться на Олимпиаде 2020 года за самые высокие места. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В воскресенье женская сборная России выиграла чемпионат Европы по баскетболу 3×3. В финальном матче россиянки оказались сильнее команды Испании со счетом 22:14. Ранее женская сборная России стала победителем Кубка мира.

«Двойная победа нашей женской сборной — огромный успех, девушки просто молодцы, — сказал Кириленко. — У нас действительно появилась отличная команда, которая имеет все шансы попасть на Олимпийские игры в Токио и бороться там за самые высокие места. Пока же впереди будут новые чемпионаты мира и Европы. И на них необходимо доказать, что эти два триумфа не были случайными. Не сомневаюсь, что нашим девушкам это по силам».

В июне Международный олимпийский комитет включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате «три на три».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Курское «Динамо» возмутилось словами Васина о Принс и написало письмо Кириленко

Курское «Динамо» возмутилось словами Васина о Принс и написало письмо Кириленко

Руководство курского «Динамо» обратилось с открытым письмом к президенту РФБ Андрею Кириленко, выразив недовольство высказываниями экс-главного тренера женской сборной России по баскетболу Александра Васина, который позволил себе недвусмысленные замечания в адрес Эпифанни Принс.
Еще 1 новость  Все новости
9 июля

Лебедев заинтересован в проведении боя с победителем Всемирной суперсерии бокса

СКА подписал новый контракт с Ковальчуком на один год

Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по баскетболу 3х3