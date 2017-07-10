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10 июля 2017, 0:20 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Баскетболисты сборной Латвии выиграли чемпионат Европы 3×3, обыграв словенцев

МОСКВА, 9 июл — Р-Спорт. Баскетболисты сборной Латвии стали победителями чемпионата Европы в формате 3×3, который завершился в Амстердаме, обыграв в финале команду Словении.

Баскетболисты сборной Латвии стали победителями чемпионата Европы в формате 3×3 который завершился в Амстердаме обыграв в финале команду Словении. Увеличить
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Решающая встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 16:13 в пользу латвийцев.

Бронзовые медали завоевала команда Украины, которая в матче за третье место обыграла сборную Сербии со счетом 20:18.

Сборная России завершила выступление на стадии ¼ финала, уступив словенцам.

В июне исполком МОК принял решение о включении баскетбола 3×3 в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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