Баскетболисты сборной Латвии выиграли чемпионат Европы 3×3, обыграв словенцев

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Решающая встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 16:13 в пользу латвийцев.

Бронзовые медали завоевала команда Украины, которая в матче за третье место обыграла сборную Сербии со счетом 20:18.

Сборная России завершила выступление на стадии ¼ финала, уступив словенцам.

В июне исполком МОК принял решение о включении баскетбола 3×3 в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.