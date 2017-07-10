Баскетболисты сборной Канады выиграли чемпионат мира для игроков не старше 19 лет
МОСКВА, 9 июл —
Р-Спорт. Баскетболисты сборной Канады стали победителями первенства мира для игроков не старше 19 лет, которое прошло в Египте, обыграв в финале команду Италии.
Решающая встреча, состоявшаяся в воскресенье в Каире, завершилась со счетом 79:60 (24:10, 27:26, 18:12, 10:12) в пользу канадцев.
Бронзовым призером первенства мира стала команда США, которая в матче за третье место обыграла команду Испании со счетом 96:72.
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