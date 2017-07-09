Женская сборная России выиграла чемпионат Европы по баскетболу 3×3

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В финальном матче россиянки оказались сильнее команды Испании со счетом 22:14. Мужская сборная России не смогла выйти в полуфинал турнира, проиграв в ¼ финала словенцам — 13:17. Ранее российские баскетболистки впервые в истории стали победительницами Кубка мира.

Чемпионат Европы по баскетболу 3×3 проводится в третий раз, ранее он проходил в Бухаресте. Женская сборная России выиграла первый турнир в 2014 году, в 2016-м российские спортсменки стали третьими.

В июне Международный олимпийский комитет включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате «три на три».