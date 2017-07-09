Женская сборная России вышла в финал чемпионата Европы по баскетболу 3×3 в Амстердаме
Баскетболистки сборной России обыграли команду Франции и вышли в финал чемпионата Европы в формате 3×3, который проходит в Амстердаме.
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Воскресная игра завершилась победой российских баскетболисток со счетом 16:12.
В финале россиянки сыграют с командой Испании. Француженки сыграют с голландками в матче за третье место. Обе игры пройдут позже в воскресенье.
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