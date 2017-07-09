Мужская сборная России уступила команде Словении в ¼ финала ЧЕ по баскетболу 3×3
Мужская сборная России уступила команде Словении в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу 3×3, который проходит в Амстердаме.
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Воскресная игра завершилась поражением россиян со счетом 13:17.
Российская сборная на турнире представлена Ильей Александровым, Антоном Индриковым, Лео Лагутиным и Александром Захаровым.
В июне исполком МОК принял решение о включении баскетбола 3×3 в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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