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9 июля 2017, 18:01 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Мужская сборная России уступила команде Словении в ¼ финала ЧЕ по баскетболу 3×3

Мужская сборная России уступила команде Словении в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу 3×3, который проходит в Амстердаме.

Мужская сборная России уступила команде Словении в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу 3×3 который проходит в Амстердаме. Увеличить
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Воскресная игра завершилась поражением россиян со счетом 13:17.

Российская сборная на турнире представлена Ильей Александровым, Антоном Индриковым, Лео Лагутиным и Александром Захаровым.

В июне исполком МОК принял решение о включении баскетбола 3×3 в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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