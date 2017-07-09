Россиянки победили сербок и вышли в ½ финала чемпионата Европы по баскетболу 3×3

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Воскресная игра завершилась победой россиянок со счетом 18:9. Следующие соперницы сборной России определятся в матче сборных Франции и Венгрии.

В составе российской сборной выступают Анастасия Логунова, Анна Лешковцева, Татьяна Петрушина и Александра Столяр.

В июне исполком МОК принял решение о включении баскетбола 3×3 в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.