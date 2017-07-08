Российские баскетболистки обыграли словачек в матче ЧЕ 3×3 и отобрались в ¼ финала
Баскетболистки сборной России обыграли команду Словакии в матче группового этапа чемпионата Европы в формате 3×3, который проходит в Амстердаме.
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Встреча группы В, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 22:11 в пользу россиянок. Этот результат гарантировал россиянкам участие в ¼ финала турнира. В составе российской сборной выступают Анастасия Логунова, Анна Лешковцева, Татьяна Петрушина и Александра Столяр.
Позже в субботу россиянки разыграют первое место в группе в матче с командой Испании.
В июне исполком МОК принял решение о включении баскетбола 3×3 в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.
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