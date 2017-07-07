Сборная России по баскетболу 3×3 вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Россияне на групповом этапе обыграли швейцарцев со счетом 20:17, но уступили французам со счетом 19:21. В составе сборной России играют Илья Александров, Лео Лагутин, Антон Индриков и Александр Захаров.

Французы со счетом 21:19 обыграли швейцарцев и заняли первое место в группе. Сборная России стала второй, уступив три очка лидерам.

В четвертьфинале россияне встретятся со словенцами. Игра пройдет 9 июля, начало — в 16:50 мск. Чемпионат Европы завершится в воскресенье.

Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3×3.