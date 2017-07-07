Тренерский штаб «Бруклина» положительно отнесся к решению Мозгова сыграть на Евробаскете

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«Обычно клубы просто не рекомендуют игроку выступать, просят поберечь себя, но запретить не могут. Кстати, в этом году тренер, услышав, что я еду в сборную, был первым, кто сказал: “Давай, езжай, все будет круто”. Я даже удивился», — сказал центровой.

«Если я здоров, то всегда приезжаю в сборную. Мне нравится выступать за Россию. Просто не всегда все складывается так, как надо. Например, у меня была операция на колене, поэтому не смог приехать в сборную. Вообще, клубы не могут запретить тебе играть в сборной, хотя сборная — это и усталость, и риск травмы», — добавил баскетболист.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле (Турция), Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

По словам Мозгова, сборная России — довольно опытная команда: «Если так разобраться, то она не такая уж и молодая. Несмотря на то, что у нас нет ветеранов Виктора Хряпы, Сергея Мони, команда опытная: мне — 30, Хвостову — 27, Шведу — 28, Карасеву — 23. Это кажется, что ребята все молодые, но на деле у каждого огромный опыт. Основной состав, ребята, которые будут делить игровые минуты, им не по 20 лет. И это радует», — сказал Мозгов.

«Мне кажется, у нас очень сильная команда. По именам как минимум. Есть люди, которые могут обыграть один в один, есть те, кто не промахивается, есть, кто в защите может закрыть любого. Другой вопрос, как мы сыграемся», — заключил центровой.