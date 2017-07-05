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5 июля 2017, 19:01 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Джефф ван Ганди официально назначен главным тренером сборной США

Бывший главный тренер клубов НБА Джефф ван Ганди официально возглавил сборную США.

Ван Ганди будет руководить командой на Кубке Америки—2017 и в квалификации к чемпионату мира 2019 года.

«Для меня огромная честь представлять свою страну и американский баскетбол. Мне многое нужно узнать о баскетболе ФИБА и наших турнирах. И я не могу дождаться начала работы», — приводит слова ван Ганди заявление менеджмента сборной.

Матчи сборных будут проходить параллельно с сезонами НБА, из-за чего основной главный тренер команды США Грег Попович не сможет исполнять свои обязанности в это время.
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