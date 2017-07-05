Джефф ван Ганди официально назначен главным тренером сборной США

Ван Ганди будет руководить командой на Кубке Америки—2017 и в квалификации к чемпионату мира 2019 года.

«Для меня огромная честь представлять свою страну и американский баскетбол. Мне многое нужно узнать о баскетболе ФИБА и наших турнирах. И я не могу дождаться начала работы», — приводит слова ван Ганди заявление менеджмента сборной.