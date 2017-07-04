Баскетболистки РФ сыграют в квалификации ЧЕ-2019 с командами Албании, Литвы и Венгрии
МОСКВА, 4 июл —
Р-Спорт. Баскетболистки сборной России сыграют в квалификации чемпионата Европы 2019 года с командами Албании, Литвы и Венгрии, сообщается на сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).
Чемпионат Европы пройдет в 2019 году в Сербии и Латвии. Жеребьевка отборочного турнира прошла во вторник в Мюнхене.
Россиянки попали в квартет С. Для матчей группового этапа предусмотрены три временных окна:
В решающую стадию чемпионата Европы напрямую квалифицируется победитель группы. Также путевку на чемпионат получат шесть лучших сборных, занявших в своих группах вторые места.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter