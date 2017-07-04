Баскетболистки РФ сыграют в квалификации ЧЕ-2019 с командами Албании, Литвы и Венгрии

Чемпионат Европы пройдет в 2019 году в Сербии и Латвии. Жеребьевка отборочного турнира прошла во вторник в Мюнхене.

Россиянки попали в квартет С. Для матчей группового этапа предусмотрены три временных окна: 6—16 ноября 2017 года, 5—15 февраля 2018 года и 12—22 ноября 2018 года.

В решающую стадию чемпионата Европы напрямую квалифицируется победитель группы. Также путевку на чемпионат получат шесть лучших сборных, занявших в своих группах вторые места.