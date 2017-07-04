Женская сборная Беларуси сыграет с командами Турции, Польши и Эстонии в квалификации чемпионата Европы-2019.

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Путевки в финальную часть Евробаскета, который пройдет в Сербии и Латвии, получат победители групп, а также шесть лучших команд из занявших вторые места.