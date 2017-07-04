Женская сборная Беларуси сыграет с командами Турции, Польши и Эстонии в квалификации чемпионата Европы-2019
Женская сборная Беларуси сыграет с командами Турции, Польши и Эстонии в квалификации чемпионата Европы-2019.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Путевки в финальную часть Евробаскета, который пройдет в Сербии и Латвии, получат победители групп, а также шесть лучших команд из занявших вторые места.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter