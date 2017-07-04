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https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30277380/
4 июля 2017, 13:45 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | «Прессбол»

Женская сборная Беларуси сыграет с командами Турции, Польши и Эстонии в квалификации чемпионата Европы-2019

Женская сборная Беларуси сыграет с командами Турции, Польши и Эстонии в квалификации чемпионата Европы-2019.

Женская сборная <span class=error>Беларуси</span> сыграет с командами Турции Польши и Эстонии в квалификации чемпионата Европы-2019. Увеличить
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Путевки в финальную часть Евробаскета, который пройдет в Сербии и Латвии, получат победители групп, а также шесть лучших команд из занявших вторые места.

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