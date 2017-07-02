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2 июля 2017, 16:58 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Женская сборная России завоевала бронзу юниорского чемпионата мира по баскетболу 3×3

Женская сборная России по баскетболу 3×3 завоевала бронзовые медали чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, который завершился в Китае.

Женская сборная России по баскетболу 3×3 завоевала бронзовые медали чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет который завершился в Китае. Увеличить
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В воскресном матче за бронзу российские баскетболистки нанесли поражение команде Венгрии — 12:8. В состав российской команды, тренером которой является Михаил Теплов, входили Юлия Зарубина, Елена Михайлова, Александра Плющ и Юлиана Самородова.

Золотые медали турнира завоевали американки, переигравшие со счетом 21:14 баскетболисток сборной Чехии.
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