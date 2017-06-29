МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. «Валить все шишки» и «вешать всех собак» на одного из лидеров женской сборной России по баскетболу Эпифанни Принс неправильно, от нее не зависит вся игра национальной команды, заявил агентству «Р-Спорт» президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.