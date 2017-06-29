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29 июня 2017, 15:55 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Драгич, Рэндольф и Дончич — в расширенном составе сборной Словении

Тренерский штаб Сборной Словении сформировал расширенный состав национальной команды, в который включены 19 игроков, перед Евробаскетом-2017.

Расширенный состав сборной Словении.
Яка Блажич («Баскония»), Томаш Болчина («Хелиос Санс»), Влатко Канчар («Мега Лекс»), Жига Димец (КРКА), Лука Дончич («Реал»), Горан Драгич («Майми Хит»), Грегор Хроват («Юнион Олимпия»), Ян Коси («Сикст Приморска»), Миха Лапорник («Бильбао»), Блаж Махкович («Игокеа»), Эдо Мурич («Банвит»), Алексей Николич («Брозе»), Клемен Препелич («Лимож»), Энтони Рэндолф («Реал»), Матич Ребец (КРКА), Лука Рупник («Фуэнлабрада»), Жан Марк Сиско («Илирия»), Гашпер Видмар («Банвит»), Саша Загорац («Парма»).
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