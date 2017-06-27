Джефф ван Ганди возглавит сборную США в отборе ЧМ-2019
Джефф ван Ганди будет главным тренером сборной США в отборочном турнире чемпионата мира-2019, утверждает The Vertical.
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55-летний специалист не занимался тренерской деятельностью с 2007 года, после того как ушел из «Хьюстона», в котором провел четыре сезона. Перед этим он на протяжении пяти лет возглавлял «Нью-Йорк». Последние годы ван Ганди работал в качестве эксперта на телевидении.
Сборная США в отборочном турнире будет составлена из игроков, не выступающих в НБА. Вызовы получат представители Лиги развития и иностранных чемпионатов. Напомним, что официально главным тренером американской национальной команды является Грегг Попович, сменивший на этом посту Майка Кшишевски после Олимпиады-2016.
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