РФБ не имеет претензий к тому, как тренер женской сборной Васин работает
МОСКВА, 27 июн —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российская федерации баскетбола (РФБ) после выступления женской сборной России на чемпионате Европы не имеет претензий к тому, как главный тренер команды Александр Васин относится к делу и выстраивает тренировочный процесс, заявил агентству «Р-Спорт» президент РФБ Андрей Кириленко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Женская сборная России в июне не смогла пробиться в четвертьфинал Евробаскета, уступив в квалификационном матче сборной Греции (58:62).
«Александр Васин проделал большую работу. И по его отношению к делу, по тренировочному процессу претензий нет, — сказал Кириленко в ответ на вопрос, остается ли на своем посту главный тренер женской сборной Васин после чемпионата Европы-2017. — Тренерская работа всегда очень неблагодарная, потому что судят только по результату, а его нет. Оценка твоих действий в такой ситуации всегда неприятна. В отборочном цикле было все отлично, были победы, и никаких вопросов не возникало. Сейчас же добиться
Таким образом, женская сборная России пропустит чемпионат мира 2018 года, третий подряд крупнейший турнир. Ранее российские баскетболистки не играли на чемпионате мира-2014 и Олимпийских играх 2016 года.
«Естественно, что пропуская чемпионат мира, мы теряем очень хорошую практику, что не может положительно сказаться на развитии женской сборной, ведь для команды важны спарринги с сильными оппонентами, — сказал Кириленко. — В любом случае, мы не будем стоять на месте. Сделаем выводы и будем создавать сборную с прицелом на следующий чемпионат Европы 2019 года».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter