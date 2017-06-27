РФБ не имеет претензий к тому, как тренер женской сборной Васин работает

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Женская сборная России в июне не смогла пробиться в четвертьфинал Евробаскета, уступив в квалификационном матче сборной Греции (58:62).

«Александр Васин проделал большую работу. И по его отношению к делу, по тренировочному процессу претензий нет, — сказал Кириленко в ответ на вопрос, остается ли на своем посту главный тренер женской сборной Васин после чемпионата Европы-2017. — Тренерская работа всегда очень неблагодарная, потому что судят только по результату, а его нет. Оценка твоих действий в такой ситуации всегда неприятна. В отборочном цикле было все отлично, были победы, и никаких вопросов не возникало. Сейчас же добиться чего-то серьезного не получилось. И, разумеется, сразу все действия рассматриваются под микроскопом».

Таким образом, женская сборная России пропустит чемпионат мира 2018 года, третий подряд крупнейший турнир. Ранее российские баскетболистки не играли на чемпионате мира-2014 и Олимпийских играх 2016 года.

«Естественно, что пропуская чемпионат мира, мы теряем очень хорошую практику, что не может положительно сказаться на развитии женской сборной, ведь для команды важны спарринги с сильными оппонентами, — сказал Кириленко. — В любом случае, мы не будем стоять на месте. Сделаем выводы и будем создавать сборную с прицелом на следующий чемпионат Европы 2019 года».