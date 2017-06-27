Кириленко: Неверно «валить все шишки» на Принс, от нее не зависит вся игра сборной РФ

Женская сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал Евробаскета, уступив в квалификационном матче сборной Греции (58:62). После поражения главный тренер россиянок Александр Васин заявил, что натурализованный игрок сборной Принс была «вялой, в ней нет огня, это передается другим игрокам».

«Любая команда зависит от своих лидеров, будь то Эпифанни Принс или Мария Вадеева. На мой взгляд, существует негативное отношение к тому, что в нашей сборной есть натурализованный игрок. Все шишки валим на нее. Однако я хочу напомнить: у команды может быть только один такой игрок из двенадцати. И есть еще 11 игроков, которые могут выходить на площадку и вносить свой вклад в командный результат. Поэтому неправильно на одного человека вешать всех собак», — сказал Кириленко в ответ на вопрос, насколько зависима сейчас игра сборной России от состояния Принс.

«Каким бы хорошим и сильным ни был лидер, от него не зависит вся игра. Важную роль играет Маша Вадеева, которая вырастает в лидера сборной. Многое зависит от Жени Беляковой. Я очень далек от того, чтобы одного игрока винить в неудачном выступлении всей команды», — добавил глава РФБ.

Кириленко ранее заявлял, что в игре женской сборной России на чемпионате Европы «не было легкости, команда не играла, а работала». «Это мое субъективное мнение. Оценивал это со своей колокольни — с точки зрения человека, который много времени провел в баскетболе в качестве игрока. И, на мой взгляд, команда действительно не играла, а работала. Мне кажется, что, когда так происходит, очень тяжело добиваться результата. Можно пахотой вытащить один матч. Но баскетбол не зря называют игровым видом спорта — в него нужно играть», — отметил собеседник агентства.