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27 июня 2017, 14:17 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Кириленко: Неверно «валить все шишки» на Принс, от нее не зависит вся игра сборной РФ

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. «Валить все шишки» и «вешать всех собак» на одного из лидеров женской сборной России по баскетболу Эпифанни Принс неправильно, от нее не зависит вся игра национальной команды, заявил агентству «Р-Спорт» президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

<em>МОСКВА 27 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>. </em>Валить все шишки и вешать всех собак на одного из лидеров женской сборной России по баскетболу Эпифанни <span class=error>Принс</span> неправильно от нее не зависит вся игра национальной команды заявил агентству Р-Спорт президент Российской федерации баскетбола (<span class=error>РФБ</span>) Андрей Кириленко. Увеличить
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Женская сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал Евробаскета, уступив в квалификационном матче сборной Греции (58:62). После поражения главный тренер россиянок Александр Васин заявил, что натурализованный игрок сборной Принс была «вялой, в ней нет огня, это передается другим игрокам».

«Любая команда зависит от своих лидеров, будь то Эпифанни Принс или Мария Вадеева. На мой взгляд, существует негативное отношение к тому, что в нашей сборной есть натурализованный игрок. Все шишки валим на нее. Однако я хочу напомнить: у команды может быть только один такой игрок из двенадцати. И есть еще 11 игроков, которые могут выходить на площадку и вносить свой вклад в командный результат. Поэтому неправильно на одного человека вешать всех собак», — сказал Кириленко в ответ на вопрос, насколько зависима сейчас игра сборной России от состояния Принс.

«Каким бы хорошим и сильным ни был лидер, от него не зависит вся игра. Важную роль играет Маша Вадеева, которая вырастает в лидера сборной. Многое зависит от Жени Беляковой. Я очень далек от того, чтобы одного игрока винить в неудачном выступлении всей команды», — добавил глава РФБ.

Кириленко ранее заявлял, что в игре женской сборной России на чемпионате Европы «не было легкости, команда не играла, а работала». «Это мое субъективное мнение. Оценивал это со своей колокольни — с точки зрения человека, который много времени провел в баскетболе в качестве игрока. И, на мой взгляд, команда действительно не играла, а работала. Мне кажется, что, когда так происходит, очень тяжело добиваться результата. Можно пахотой вытащить один матч. Но баскетбол не зря называют игровым видом спорта — в него нужно играть», — отметил собеседник агентства.
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