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26 июня 2017, 14:13 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | УНИАН

Украинка Ягупова стала самой результативной на женском Евробаскете-2017

Капитан сборной Украины Алина Ягупова стала по итогам чемпионата Европы самой результативной на турнире, сообщает Федерация баскетбола Украины.

В среднем Алина набирал 213 очка за поединок. Увеличить
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Ягупова набрала 85 очков в 4-х матчах. В среднем она набирала 21,3 очка за поединок. Это самый высокий показатель среди всех участников чемпионата Европы.

Напомним, сборная Украины заняла итоговое 10-е место. Наши девушки преодолели групповой этап, но не смогли пробиться в четвертьфинал, уступив в 1/8 финала команде Словакии.

Чемпионом Европы-2017 стала сборная Испании. В финале команда обыграла соперниц из Франции со счетом 71:55. В матче за брону Бельгия одолела Грецию — 78:45.
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