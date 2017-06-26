Баскетболистки УГМК Торренс и Мессеман вошли в символическую сборную Евробаскета

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Испанки в воскресенье в финале обыграли француженок (71:55), а бельгийки в матче за третье место разгромили гречанок (78:45). Россиянки на турнире завершили борьбу в квалификации к четвертьфиналу, уступив сборной Греции.