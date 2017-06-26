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26 июня 2017, 0:47 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Баскетболистки УГМК Торренс и Мессеман вошли в символическую сборную Евробаскета

Баскетболистки екатеринбургского УГМК испанка Альба Торренс и бельгийка Эмма Мессеман вошли в символическую сборную чемпионата Европы, который завершился в Чехии, сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).

Баскетболистки екатеринбургского <span class=error>УГМК</span> испанка <span class=error>Альба</span> <span class=error>Торренс</span> и бельгийка Эмма <span class=error>Мессеман</span> вошли в символическую сборную чемпионата Европы который завершился в Чехии сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (<span class=error>FIBA</span>). Увеличить
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Испанки в воскресенье в финале обыграли француженок (71:55), а бельгийки в матче за третье место разгромили гречанок (78:45). Россиянки на турнире завершили борьбу в квалификации к четвертьфиналу, уступив сборной Греции.

Помимо Торренс, которая также была признана самым ценным игроком (MVP) турнира, и Мессеман, в символическую сборную также вошли Эвантия Мальтси (Греция), Сесилия Дзандалазини (Италия) и Нваль-Андене Мийем (Франция).
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