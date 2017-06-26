Баскетболистки УГМК Торренс и Мессеман вошли в символическую сборную Евробаскета
Баскетболистки екатеринбургского УГМК испанка Альба Торренс и бельгийка Эмма Мессеман вошли в символическую сборную чемпионата Европы, который завершился в Чехии, сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (FIBA).
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Испанки в воскресенье в финале обыграли француженок (71:55), а бельгийки в матче за третье место разгромили гречанок (78:45). Россиянки на турнире завершили борьбу в квалификации к четвертьфиналу, уступив сборной Греции.
Помимо Торренс, которая также была признана самым ценным игроком (MVP) турнира, и Мессеман, в символическую сборную также вошли Эвантия Мальтси (Греция), Сесилия Дзандалазини (Италия) и
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