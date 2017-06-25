Женская сборная Испании стала чемпионом Европы по баскетболу
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Женская сборная Испании стала победителем чемпионата Европы по баскетболу, который проходил в Чехии.
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В финале испанки обыграли француженок со счетом 71:55. Третье место заняла команда Бельгии, победившая гречанок со счетом 78:45.
Сборная России заняла второе место в группе D и уступила команде Греции в квалификационном матче за выход в четвертьфинал турнира. Российская команда не прошла отбор на чемпионат мира 2018 года в Испании и пропустит мировое первенство второй раз подряд. Помимо сборной
Сборная Испании стала чемпионом Европы в третий раз (ранее команда побеждала в 1993, 2013 гг.).
Следующий чемпионат Европы пройдет в 2019 году в Сербии и Латвии. Решение было принято в субботу на заседании Совета
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