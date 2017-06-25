Баскетболистки сборной Бельгии заняли третье место на чемпионате Европы
Женская сборная Бельгии по баскетболу победила команду Греции в матче за третье место на чемпионате Европы в Чехии.
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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 78:45 (24:15, 16:14, 21:7, 17:9) в пользу бельгиек. В составе победительниц 18 очков набрала Ким Местда.
В финале турнира позднее в воскресенье сыграют сборные Испании и Франции.
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