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25 июня 2017, 22:48 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Баскетболистки сборной Бельгии заняли третье место на чемпионате Европы

Женская сборная Бельгии по баскетболу победила команду Греции в матче за третье место на чемпионате Европы в Чехии.

Женская сборная Бельгии по баскетболу победила команду Греции в матче за третье место на чемпионате Европы в Чехии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 78:45 (24:15, 16:14, 21:7, 17:9) в пользу бельгиек. В составе победительниц 18 очков набрала Ким Местда.

В финале турнира позднее в воскресенье сыграют сборные Испании и Франции.
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Сборная России по баскетболу 3×3 пробилась на чемпионат Европы 2017 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России обыграла команду Чехии в четвертьфинале квалификационного турнира чемпионата Европы по баскетболу в формате 3×3 2017 года. Квалификационные соревнования проходят в Андорре.
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