Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30183714/
25 июня 2017, 13:52 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Сборная России по баскетболу 3×3 пробилась на чемпионат Европы 2017 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России обыграла команду Чехии в четвертьфинале квалификационного турнира чемпионата Европы по баскетболу в формате 3×3 2017 года. Квалификационные соревнования проходят в Андорре.

Встреча завершилась со счетом 20:18 в пользу российской сборной, в составе которой играют Илья Александров, Василий Федосов, Дмитрий Крюков, Лео Лагутин. В полуфинале россияне сыграют с испанцами, которые обыграли команду Андорры.

Выход в полуфинал позволил сборной России получить право сыграть на чемпионате Европы 2017 года, который пройдет в Нидерландах с 7 по 9 июля.

Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3×3.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Еще 7 новостей  Все новости
25 июня

ФИФА: все допинг-пробы игроков сборной России с ЧМ-2014 дали отрицательный результат

Профсоюз игроков рассчитывает, что РФС накажет Лебедева за оскорбление Жиркова

Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде