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— На мой взгляд, на итоговом решении сказались три момента. Во-первых, в прошлый раз заявки подавали две страны — Чехия и Сербия. И выбор пал на Чехию, хотя сербская сборная в итоге выиграла Евробаскет-2015.

Во-вторых, определенное значение имел логистический момент. В-третьих, за последние 50 лет наша страна впервые подала заявку на проведение столь крупного баскетбольного турнира. Мы — новички, а сербы неоднократно высказывали желание принять у себя чемпионаты Европы.

Несмотря на итог, это хороший опыт для нас. Теперь необходимо сосредоточить свои усилия на другой заявке — на проведении в нашей стране мужского Кубка мира 2023 года, — заявил Кириленко.

В заявлении ФИБА отмечалось, что за два года Россия прошла большой путь — от федерации, которая была дисквалифицирована, до полноценной серьезной заявки на крупный турнир.