Андрей Кириленко: Мы — новички, а сербы неоднократно высказывали желание принять у себя чемпионаты Европы
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал решение ФИБА провести женский Евробаскет 2019 года в Сербии и Литве.
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Видимо, что-то случилось...
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— На мой взгляд, на итоговом решении сказались три момента.
Несмотря на итог, это хороший опыт для нас. Теперь необходимо сосредоточить свои усилия на другой заявке — на проведении в нашей стране мужского Кубка мира 2023 года, — заявил Кириленко.
В заявлении ФИБА отмечалось, что за два года Россия прошла большой путь — от федерации, которая была дисквалифицирована, до полноценной серьезной заявки на крупный турнир.
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