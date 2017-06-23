Рэндольф получил гражданство Словении и сыграет на Евробаскете

«Я рад возможности сыграть за сборную Словении. Это новый вызов в моей карьере. Я постараюсь показать свой лучший баскетбол, чтобы оправдать доверие словенской федерации и тренера сборной Игоря Кокошкова», — приводит слова американца Sportando.

На групповом этапе Евробаскета сборная Словении сыграет с командами Греции, Франции, Польши, Финляндии и Исландии.