Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30174332/
23 июня 2017, 21:04 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Рэндольф получил гражданство Словении и сыграет на Евробаскете

Форвард мадридского «Реала» Энтони Рэндольф получил словенский паспорт и сыграет за сборную этой страны на предстоящем первенстве Европы по баскетболу.

«Я рад возможности сыграть за сборную Словении. Это новый вызов в моей карьере. Я постараюсь показать свой лучший баскетбол, чтобы оправдать доверие словенской федерации и тренера сборной Игоря Кокошкова», — приводит слова американца Sportando.

На групповом этапе Евробаскета сборная Словении сыграет с командами Греции, Франции, Польши, Финляндии и Исландии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?