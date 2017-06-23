Исторический успех российского баскетбола

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Во Франции завершился чемпионат мира по новой олимпийской дисциплине — баскетболу «три на три». Сборная России в решающей встрече победила Венгрию (19:12) и завоевала золотые медали. Это первый случай в истории российского баскетбола, когда наша команда стала сильнейшей на планете. Женская сборная трижды становилась вице-чемпионом мира (1998, 2002, 2006), а мужская — дважды останавливалась в шаге от победы (1994, 1998). Лучшим результатом в формате «три на три» было второе место россиянок на чемпионате мира-2014 в Москве.

За сборную России на турнире выступали Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Татьяна Петрушина и Александра Столяр. Стоит отметить, что главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Васин в последний момент освободил Лешковцеву и Логунову от поездки на Евробаскет-2017. По словам тренера, обе проиграли конкуренцию на своих позициях.

И пока 18-летняя Мария Вадеева практически в одиночку пыталась вытащить сборную в четвертьфинал Евробаскета в Чехии, лучшая по результативности среди всех российских участниц национального чемпионата Анна Лешковцева одну за другой обыгрывала команды соперниц на площадках Нанта. 30-летняя баскетболистка московского клуба МБА стала одним из самых результативных игроков чемпионата мира и заслуженно получила титул MVP турнира.

— Я счастлива, что мы выиграли чемпионат мира, — рассказала «Известиям» Анна Лешковцева. — Хочу посвятить эту победу своему мужу, сыну и родителям. На празднование совсем нет времени, потому что сразу у нас начинаются отборочные матчи на чемпионат Европы «три на три». Приятно, что Россия впервые стала чемпионом мира по баскетболу. Эта победа останется в истории. Надеюсь, что в ближайшее время кто-то повторит наше достижение. Если говорить про Евробаскет-2017, то я очень сильно расстроилась, что не попала в итоговую заявку. Однако победа на ЧМ компенсировала мои переживания. Всё, что ни делается в этой жизни, всё к лучшему.

Также Анна Лешковцева прокомментировала полученное ею звание лучшего игрока турнира.

— Приятно осознавать, что меня признали лучшей баскетболисткой мира в дисциплине «три на три», — сказала она. — Но я бы хотела сказать, что и другие наши девушки — Настя Логунова, Таня Петрушина и Саша Столяр — отыграли на очень высоком уровне. Это командная победа, которая запомнится надолго.

По словам тренера мужской сборной России Бориса Соколовского, Анны Лешковцевой и Анастасии Логуновой не хватало на Евробаскете.

— Во-первых, хочу поздравить девочек с таким громким успехом, — отметил Борис Соколовский. — Было приятно наблюдать за их сплоченными действиями на площадке. Особенно порадовал финальный матч с Венгрией, где девочкам удалось взять реванш за поражение в финале прошлогоднего чемпионата Европы. Лешковцева и Логунова продемонстрировали выдающуюся игру и показали, что находятся в отличной физической форме. Таких моторных игроков не хватило нам в Чехии. Задняя линия женской сборной на Евробаскете была слишком медленной, что бросалось в глаза в проигранных матчах с Бельгией и Грецией.

Добавим, что в мужском чемпионате мира по баскетболу 3×3 сборная России выбыла на стадии четвертьфинала, не сумев обыграть Голландию (13:15). Чемпионами же турнира стали баскетболисты сборной Сербии.