Исторический успех российского баскетбола
Наша женская команда впервые выиграла чемпионат мира по баскетболу 3×3.
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Во Франции завершился чемпионат мира по новой олимпийской дисциплине — баскетболу «три на три». Сборная России в решающей встрече победила Венгрию (19:12) и завоевала золотые медали. Это первый случай в истории российского баскетбола, когда наша команда стала сильнейшей на планете. Женская сборная трижды становилась
За сборную России на турнире выступали Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Татьяна Петрушина и Александра Столяр. Стоит отметить, что главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Васин в последний момент освободил Лешковцеву и Логунову от поездки на Евробаскет-2017. По словам тренера, обе проиграли конкуренцию на своих позициях.
И пока 18-летняя Мария Вадеева практически в одиночку пыталась вытащить сборную в четвертьфинал Евробаскета в Чехии, лучшая по результативности среди всех российских участниц национального чемпионата Анна Лешковцева одну за другой обыгрывала команды соперниц на площадках Нанта. 30-летняя баскетболистка московского клуба МБА стала одним из самых результативных игроков чемпионата мира и заслуженно получила титул MVP турнира.
— Я счастлива, что мы выиграли чемпионат мира, — рассказала «Известиям» Анна Лешковцева. — Хочу посвятить эту победу своему мужу, сыну и родителям. На празднование совсем нет времени, потому что сразу у нас начинаются отборочные матчи на чемпионат Европы «три на три». Приятно, что Россия впервые стала чемпионом мира по баскетболу. Эта победа останется в истории. Надеюсь, что в ближайшее время
Также Анна Лешковцева прокомментировала полученное ею звание лучшего игрока турнира.
— Приятно осознавать, что меня признали лучшей баскетболисткой мира в дисциплине «три на три», — сказала она. — Но я бы хотела сказать, что и другие наши девушки — Настя Логунова, Таня Петрушина и Саша Столяр — отыграли на очень высоком уровне. Это командная победа, которая запомнится надолго.
По словам тренера мужской сборной России Бориса Соколовского, Анны Лешковцевой и Анастасии Логуновой не хватало на Евробаскете.
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Добавим, что в мужском чемпионате мира по баскетболу 3×3 сборная России выбыла на стадии четвертьфинала, не сумев обыграть Голландию (13:15). Чемпионами же турнира стали баскетболисты сборной Сербии.
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