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22 июня 2017, 23:26 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Французские баскетболистки обыграли сборную Словакии и вышли в полуфинал ЧЕ

МОСКВА, 22 июн — Р-Спорт. Баскетболистки сборной Франции нанесли поражение команде Словакии в четвертьфинале чемпионата Европы в Чехии.

Встреча, прошедшая в четверг в Праге, завершилась победой француженок со счетом 67:40 (21:6, 18:18, 11:8, 17:8). Самой результативной в составе победительниц стала Валериан Ээи, набравшая 13 очков.

Результаты других четвертьфиналов: Бельгия — Италия — 79:66 (27:13, 19:20, 11:22, 22:11), Турция — Греция — 55:84 (15:10, 15:26, 10:21, 15:27), Испания — Латвия — 67:47 (27:12, 11:10, 12:14, 17:11).

В полуфинале сыграют следующие пары: Испания — Бельгия и Греция — Франция. Оба матча пройдут 24 июня. Финал и матч за третье место запланированы на 25 июня.
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