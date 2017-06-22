Французские баскетболистки обыграли сборную Словакии и вышли в полуфинал ЧЕ

Встреча, прошедшая в четверг в Праге, завершилась победой француженок со счетом 67:40 (21:6, 18:18, 11:8, 17:8). Самой результативной в составе победительниц стала Валериан Ээи, набравшая 13 очков.

Результаты других четвертьфиналов: Бельгия — Италия — 79:66 (27:13, 19:20, 11:22, 22:11), Турция — Греция — 55:84 (15:10, 15:26, 10:21, 15:27), Испания — Латвия — 67:47 (27:12, 11:10, 12:14, 17:11).

В полуфинале сыграют следующие пары: Испания — Бельгия и Греция — Франция. Оба матча пройдут 24 июня. Финал и матч за третье место запланированы на 25 июня.