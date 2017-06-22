На Евробаскете сборную подвели травмы и отсутствие опыта

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Женская сборная России проиграла команде Греции в 1/8 финала чемпионата Европы-2017 (58:62) и выбыла из борьбы за медали. Решающей стала третья четверть матча, в которой подопечные Александра Васина уступили со счетом, — 4:22.

Неудача на Евробаскете не позволит нашей команде выступить на чемпионате мира — 2018. Это уже третий большой турнир подряд, который будет проходить без участия России. Ранее женская сборная не играла на чемпионате мира — 2014 и Олимпийских играх — 2016.

О причинах поражения рассказал главный тренер команды Александр Васин.

— Мы уступили Греции по игре, — отметил Александр Васин. — У нас не было ритма и движения мяча в нападении. Это позволило греческой команде сдваиваться, защищаться командно. Мы же сбились на индивидуальные действия и показали ужасную статистику. Четыре очка за десять минут — это не показатель для команды, которая хочет пробиться в четвертьфинал. Эпифанни Принс играла с температурой, была очень вялая. Это состояние передалось и ее партнершам. Поэтому в последней четверти мы играли русской пятеркой и боролись до конца… Возможно, злую шутку с нами сыграли уверенные победы в квалификации. Девочки недооценили Грецию, не смогли сфокусироваться на этой игре.

На групповом этапе сборная России одержала две победы — над Латвией и Черногорией, но уступила сборной Бельгии в овертайме. Это поражение отправило нашу команду в квалификационный раунд, а бельгийки автоматически вышли в четвертьфинал и получили два дополнительных выходных.

По словам Александра Васина, команда не успел полностью восстановиться, к тому же основная разыгрывающая команды — американка Эпифанни Принс не успела привыкнуть к стилю игры сборной России.

— Принс не совсем интегрирована в наши схемы, порой она что-то забывает и играет несколько обособленно, — продолжил тренер. — На таком уровне это обязательно наказывается. Но я бы не хотел делать ее главной виновницей поражения. Всем игрокам нужно много работать в течении сезона и быть в лучшей физической форме. Функциональную подготовку очень тяжело подтянуть за время сборов национальной команды. Игроки должны быть в ритме весь сезон, не бояться принимать самостоятельные решения. Не только Греция, но и отдельные игроки других наших соперников превосходили нас в умении играть один в один. Этому невозможно научить за один месяц.

Александр Васин возглавил женскую сборную России в сентябре 2015 года после неудачного выступления команды под руководством Анатолия Мышкина на Евробаскете-2015 (шестое место, которое не позволило команде участвовать в Олимпийских играх-2016).

По мнению олимпийской чемпионки Элен Шакировой тренер тем не менее должен сохранить свой пост после фиаско на Евробаскете-2017.

— Перед турниром команда потеряла двух опытных игроков — Татьяну Видмер и Ирину Осипову, — рассказала Элен Шакирова. — Анастасия Логунова поехала на Евробаскет с травмой, Эпифанни Принс заболела в ходе турнира. Проблем было много. К тому же у нас очень молодая команда, многие девушки еще совсем недавно играли в юниорских командах. Понятно, что такое неудачное выступление не прибавит им уверенности, но я считаю, что у них еще будет шанс реабилитироваться. Заслужил его и Александр Васин. Это сильный специалист, при котором наша команда будет уверенно расти.

Последний раз сборная России выиграла Евробаскет в 2011 году. Тогда команду тренировал Борис Соколовский.