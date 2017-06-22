Кириленко поздравил женскую сборную России с победой на Кубке мира по баскетболу 3×3

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду женская сборная России впервые в истории стала победителем Кубка мира по баскетболу в формате 3×3, который проходил во французском Нанте. В финале российская команда в составе Татьяны Петрушиной, Александры Столяр, Анастасии Логуновой и Анны Лешковцевой обыграла венгерок со счетом 19:12. Во вторник женская сборная России по баскетболу проиграла гречанкам в матче за право выступать в четвертьфинале чемпионата Европы и выбыла из турнира, проходящем в Чехии.

«Поздравляю наших девушек с заслуженной победой, они молодцы, — сказал Кириленко. — Всего две недели назад баскетбол 3×3 стал олимпийским видом спорта. Ему уделяется большое внимание, на трибунах собирается много народу. И это здорово, что именно в такой момент, когда был получен олимпийский статус, наши девушки показали, что они лучшие в мире».

«Сейчас фактически мы стоим у истоков зарождения нового, официально признанного олимпийского вида спорта, — добавил президент РФБ. — А после вчерашней неудачи на Евробаскете наша чемпионская команда вернула любовь и интерес к баскетболу. Получились два очень разных дня — от расстройства до большой радости и гордости за нашу сборную».

Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3×3.