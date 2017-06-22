Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30150572/
22 июня 2017, 0:03 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Кириленко поздравил женскую сборную России с победой на Кубке мира по баскетболу 3×3

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что женской сборной России по баскетболу в формате 3×3, победившей на Кубке мира, удалось компенсировать неудачу российской команды на чемпионате Европы по баскетболу. Слова Кириленко приводит пресс-служба РФБ.

Кириленко поздравил женскую сборную России с победой на Кубке мира по баскетболу 3×3 - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду женская сборная России впервые в истории стала победителем Кубка мира по баскетболу в формате 3×3, который проходил во французском Нанте. В финале российская команда в составе Татьяны Петрушиной, Александры Столяр, Анастасии Логуновой и Анны Лешковцевой обыграла венгерок со счетом 19:12. Во вторник женская сборная России по баскетболу проиграла гречанкам в матче за право выступать в четвертьфинале чемпионата Европы и выбыла из турнира, проходящем в Чехии.

«Поздравляю наших девушек с заслуженной победой, они молодцы, — сказал Кириленко. — Всего две недели назад баскетбол 3×3 стал олимпийским видом спорта. Ему уделяется большое внимание, на трибунах собирается много народу. И это здорово, что именно в такой момент, когда был получен олимпийский статус, наши девушки показали, что они лучшие в мире».

«Сейчас фактически мы стоим у истоков зарождения нового, официально признанного олимпийского вида спорта, — добавил президент РФБ. — А после вчерашней неудачи на Евробаскете наша чемпионская команда вернула любовь и интерес к баскетболу. Получились два очень разных дня — от расстройства до большой радости и гордости за нашу сборную».

Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3×3.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Кириленко: Проведение Кубка мира придаст импульс развитию баскетбола в РФ

Кириленко: Проведение Кубка мира придаст импульс развитию баскетбола в РФ

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение Кубка мира в 2023 году придаст импульс развитию баскетбола в России и покажет страну всему миру в лучшем свете. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Все новости
21 июня

Мутко: матч с португальцами показал, что сборная России - настоящая команда

Сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций

Гилерме: сборная России по футболу должна выходить в полуфинал Кубка конфедераций