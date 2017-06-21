Мужская сборная Сербии в третий раз завоевала золото на ЧМ по баскетболу 3×3

Финальная встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 21:18 в пользу сербов, которые в третий раз в истории стали победителями турнира.

В матче за третье место сборная Франции обыграла команду Словении — 18:17.

Сборная России выбыла в четвертьфинале турнира.